«Эти навыки востребованы»: на Невском форуме обсудили перспективы молодежи

Центральной площадкой форума впервые стал стал Большой зал Мариинского дворца Делегации из 53 регионов России, 14 иностранных государств, 62 эксперта и 1307 участников собрались в Петербурге на VIII Международный Невский форум, который состоялся 20-21 июня.