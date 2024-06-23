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Петербургский дневник

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«Эти навыки востребованы»: на Невском форуме обсудили перспективы молодежи

«Эти навыки востребованы»: на Невском форуме обсудили перспективы молодежи

Центральной площадкой форума впервые стал стал Большой зал Мариинского дворца Делегации из 53 регионов России, 14 иностранных государств, 62 эксперта и 1307 участников собрались в Петербурге на VIII Международный Невский форум, который состоялся 20-21 июня.

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