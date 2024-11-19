Владивостоксие КИЛлеры: «Наша фишка – азарт и непредсказуемость»

Интеллектуальные игры в разных форматах уже несколько лет остаются на пике популярности. В чем их феномен, рассказали в интервью PRIMPRESS Александр Топоров и Константин Манич – ведущие «60 секунд» и Корпоративной Интеллектуальной Лиги (КИЛ) во Владивостоке.
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