Владивостоксие КИЛлеры: «Наша фишка – азарт и непредсказуемость»

Интеллектуальные игры в разных форматах уже несколько лет остаются на пике популярности. В чем их феномен, рассказали в интервью PRIMPRESS Александр Топоров и Константин Манич – ведущие «60 секунд» и Корпоративной Интеллектуальной Лиги (КИЛ) во Владивостоке.