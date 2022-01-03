Экономист Колташов: санкции США против России фактически убили ВТО

Власти США обвинили Россию в преференциях для товаров внутреннего производства. Почему протекционизм РФ — нормальная финансовая практика и как Кремль накажет Вашингтон в случае введения агрессивных санкций, рассказал экономист Василий Колташов.
Власти США обвинили Россию в преференциях для товаров внутреннего производства. Почему протекционизм РФ — нормальная финансовая практика и как Кремль накажет Вашингтон в случае введения агрессивных санкций, рассказал экономист Василий Колташов.
Свежие комментарии