На благо региона: в ЕАО стартовала кадровая программа «Доблесть Хингана»

БИРОБИДЖАН, 31 января, ФедералПресс. В Еврейской автономной области (ЕАО) запустили кадровую программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Доблесть Хингана», ставшую продолжением президентского проекта «Время героев».
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