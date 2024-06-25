Мошенник вытянул из жителя ЮВАО 49 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали мужчину, выманившего миллионы у жителя округа. — Мужчина попросил у своего знакомого деньги в долг на лечение отца ещё в июне 2022 года, а далее — на развитие малого бизнеса, обещая в кратчайшие сроки деньги вернуть, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.