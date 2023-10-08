Восстановление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев. Об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti.
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