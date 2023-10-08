smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Может потому, что в этот раз палестинцы напали на Израиль ? Кстати, каким образом евреи угнетают палестинцев ?«Мои мысли и моли...
  • Erl Schweizer
    Путин многое переосмыслил, но признаки отсутствия у него следования Собчаковскому капиталистическому пути отсутствуют...Путин увидел неиз...
  • Сергей Андросов
    Да, попал в просак. Надо Хамас адресок скинуть, они в Герцлии, забор в забор с Беней Каломойским и ,кстати, рядом там...«Перестань выпраш...

Восстановление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

Восстановление работы газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

Работу газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией восстановят через несколько месяцев. Об этом сообщил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Грёнлунд в интервью изданию Demokraatti.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх