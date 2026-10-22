МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Медбрат-анестезист с позывным Татарин заключил свой первый контракт и теперь выполняет задачи в медицинском подразделении группировки войск "Север" в Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым