Десанту небратьев не дали и шанса: "Задвухсотили" всех на пяти лодках на Днепре

На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр", обороняя левый берег Днепра, нанесли огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожили БПЛА противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии