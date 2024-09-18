Следователи разыскивают фигурантов дела экс-военкома из Москвы Тригилева

Расследование по делу о взяточничестве экс-военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, взятого под стражу за получение денежных средств, находится на стадии активного поиска новых злоумышленников.
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