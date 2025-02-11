Какие номера ставить на японские авто в России — глава ГАИ дал ответ

Вопрос от читателя «За рулем»:– У меня Toyota Corolla, привезенная из Японии. Много лет ездил с обычными номерами, но на днях остановили сотрудники ГАИ и пригрозили в следующий раз оштрафовать за то, что сзади на машине установлен не квадратный номер, а обычный прямоугольный.