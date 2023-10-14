И честным Своим омофором защищающи град и люди от врагов наших....

С праздником, православные!Защита нам сегодня необходима, так что:Днесь благовернии людие светло празднуемосеняеми Твоим, Богомати, пришествием,и к Твоему взирающе Пречистому образу,умильно глаголем:покрый нас честным Твоим Покровом,и избави нас от всякаго зла,молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,спасти души наша.
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