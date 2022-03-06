Какой сегодня праздник – на календаре 6 марта

Сегодня, 6 марта, отмечается последний день Масленицы, его ещё называют Прощёным днём. Люди просят прощения за причинённые обиды у родных, друзей и знакомых, а затем провожают Масленицу с весёлыми плясками и песнями, сжигают чучело, встречая весну.