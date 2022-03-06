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Какой сегодня праздник – на календаре 6 марта

Какой сегодня праздник – на календаре 6 марта

Сегодня, 6 марта, отмечается последний день Масленицы, его ещё называют Прощёным днём. Люди просят прощения за причинённые обиды у родных, друзей и знакомых, а затем провожают Масленицу с весёлыми плясками и песнями, сжигают чучело, встречая весну.

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