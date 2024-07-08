Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев на этой неделе

Сегодня, 8 июля, пройдут кратковременные дожди Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в Петербург стремится антициклон, поэтому на несколько дней на этой неделе можно будет отдохнуть от ливней и гроз.
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