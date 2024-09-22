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Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке

В стране увеличилось число ипотечных заемщиков, которые более 3 месяцев не платят по кредиту. Согласно статистике Центробанка, с начала года объем ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 16% и достиг уже 106 миллиардов рублей.

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