Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотеке

В стране увеличилось число ипотечных заемщиков, которые более 3 месяцев не платят по кредиту. Согласно статистике Центробанка, с начала года объем ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 16% и достиг уже 106 миллиардов рублей.