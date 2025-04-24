Анчелотти объясняет замену Эндрика после неудачного трюка в матче с «Хетафе»

Карло Анчелотти объяснил, почему заменил бразильца Эндрика в матче против «Хетафе». После ошибки форварда на 56-й минуте, главный тренер «Реала» выразил недовольство его действиями и выпустил на поле Джуда Беллингема.
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