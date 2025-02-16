Евросоюз может согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля

На заседании постоянных представителей стран — членов Евросоюза, которое состоится 19 февраля, планируется согласование нового, 16-го пакета персональных и экономических санкций против России, а также новых ограничительных мер в отношении Белоруссии.
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