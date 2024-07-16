Во Владимирской области утонул несовершеннолетний

Во Владимирской области обнаружили утонувшего несовершеннолетнего. Ранее сообщалось, что во Владимирской области утонули два человека, а следком Владимирской области начал проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего.
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