На ВДНХ высадили 22 красных клёна

26 апреля на ВДНХ во время общегородского субботника привели в порядок 325 гектаров территории. Как рассказал технический директор ВДНХ Максим Тынянов в ходе пресс-подхода, организованного информационным центром Правительства Москвы, в субботнике приняли участие 2 тысячи человек, в том числе медийные гости, сотрудники ВДНХ, представители СМИ.