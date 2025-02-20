Дело могут возбудить из-за нарушений на стройке детской больницы в Чите

Прокуратура рассмотрит вопрос о возбуждении административного дела из-за неустранения подрядчиком нарушений градостроительных норм, выявленных еще в сентябре 2024 года при строительстве Краевой детской клинической больницы в Чите.
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