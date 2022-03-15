Театр абсурда

7 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • veyrikh
    Кусь-кусь! Кормили, кормили и ну гнобить! Наши ведь, родненькие, как от "груди" отнимать. Молочко то сладенькое было,...«Пошли вон»: в Го...
  • Vera Dobryagina
    А чего это Лука Сафроновым вдруг заделался? Был Затравкиным...как-то ему больше шло))) Обиженный ты наш, лишают тебя ...Продолжаются чуде...
  • Александр Япринцев
    Пока такие ВРАГИ России как: Греф, Набиулина, Силуанов, Чубайс,  Кудрин будут оставаться у власти, будим сидеть в дер...Даже олигархи ока...

На горнолыжном курорте в Европе разбили бутылку водки

На горнолыжном курорте в Европе разбили бутылку водки

Дилетант о политике Страшная, но красивая в своем трагизме драма вчера произошла в Европе: бармен горнолыжного курорта Мэджик-Маунтин в Вермонте символически вылил целую бутылку водки "Столичная" в качестве протеста действий России на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх