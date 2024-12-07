Здравствуйте, мои дорогие читатели. Что мне ещё интересно?! Когда рубль начал сдавать позиции и посыпался вниз, каждую неделю дешевел по отношению к доллару, дошёл уже до 115 (!), помните, как веселились либерасты и предвещали ему скорый крах? Вновь вернулись к разговорам о деревянном составе.
Врезали рублём по доллару и либерасты сдулись
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Чтобы при официальной внутренней рублёвой инфляции в 8,7 - 9% удерживать курс рубля к доллару - значит нужно брать откуда-то валюту. А реальная инфляция выше, главное чтобы отслеживали цены на основные продукты питания с подорожанием не более 10% в год.
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12 час.
Natalya Dolgushina
а что там с малым бизнесом? Уничтожен?
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9 час.
Сергей Плугарев
Власти громко обещали Малый бизнес поддержать Лучше б молча соли дали Ху… последний доедать
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9 час.
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