В РУСАДА отреагировали на вердикт CAS по делу Валиевой

Санкция, вынесенная CAS по делу Валиевой, превосходит меры, предложенные РУСАДА в рамках апелляции. В пресс-службе российской национальной антидопинговой организации прокомментировали «Спорт-Экспресс» решение CAS по поводу Валиевой.
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