Мессенджер WhatsApp* выпустил большое обновление: что изменилось

Мессенджер WhatsApp* изменил интерфейс приложения для пользователей iOS, пишет агентство «Прайм». Что изменилось при последнем обновлении WhatsApp? Теперь основным цветом интерфейса является зеленый, в настройках чатов доступны измененные иконки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии