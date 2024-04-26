Инженеры Лефортова нашли способ продлить жизнь космических аппаратов

Любые космические аппараты на орбите Земли объективно вырабатывают свой ресурс: сроки их активного существования не бесконечны и ограничены запасом топлива, жесткими условиями космоса, естественной деградацией материалов, компонентов.
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