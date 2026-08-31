Тайная церемония прощания с Долли Партон состоялась под пение Уитни Хьюстон

Церемония прощания с американской исполнительницей кантри Долли Партон состоялась в закрытом режиме. Об этом пишет Rolling Stone, материал перевел aif.
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