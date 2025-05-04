Китай даст России оружие и военных? Си едет в Москву на четыре дня. В МИД КНР заговорили о всесторонней поддержке

Всё решится во время визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Накануне визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в МИД Китая заявили о планах поддерживать «равноправную многополярность» мира вместе с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии