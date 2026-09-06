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Татар-информ

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12 человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о наркотиках

12 человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о наркотиках

Двенадцать человек приговорили к смертной казни в Египте по делу о незаконном производстве и хранении наркотиков.

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