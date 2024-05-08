Асмус уехала из Москвы после новостей о помолвке Харламова

В личной жизни известного комика Гарика Харламова произошли значительные изменения. Несмотря на его предыдущие заявления о нежелании вступать в новый брак, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Катерине Ковальчук.
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