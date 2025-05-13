Боложан: "Румыния тратит больше, чем может себе позволить"

Временно исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан заявил во вторник, 13 мая 2025 года, что страна фактически находится в бюджетном кризисе», поскольку Румыния тратит больше, чем может себе позволить.
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