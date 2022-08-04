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Недовольная жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалина бросила в мэра города ботинок с плесенью

Недовольная жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалина бросила в мэра города ботинок с плесенью

Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая уже много лет добивается переселения из аварийного жилья, в ходе встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск кинула в местного мэра города ботинком с плесенью, передает «РИА Новости».

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