Недовольная жительница Углегорска на встрече с губернатором Сахалина бросила в мэра города ботинок с плесенью

Жительница Углегорска Людмила Аникеева, которая уже много лет добивается переселения из аварийного жилья, в ходе встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с населением поселка Шахтерск кинула в местного мэра города ботинком с плесенью, передает «РИА Новости».
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