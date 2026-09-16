Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине разработают закон о добровольчестве

На Смоленщине разработают закон о добровольчестве

Василий Анохин: Его принятие станет основой для системного подхода к поддержке добровольцев Закон о добровольчестве разработают в Смоленской области, об этом заявил губернатор Василий Анохин по итогам совместной с зампредседателя Совета Федерации, Героем России, сенатором от Смоленской области Юрием Воробьёвым встречи со студентами в СмолГУ.

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