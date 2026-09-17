В Красноярске подростки вымогали деньги, угрожая отрезать ухо, и поплатились

В Красноярске группа подростков и их совершеннолетний подельник получили реальные сроки за вымогательство, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
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