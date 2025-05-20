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Кто такой Пэдди Пимблетт — боец UFC, который стал звездой соцсетей и мемом

Кто такой Пэдди Пимблетт — боец UFC, который стал звездой соцсетей и мемом

Плохиш Пэдди разорвал соцсети под песню Where’s Your Head At всего за пару недель. Пэдди Пимблетт во время турнира UFC Fight Night на O2 Arena в Лондоне 19 марта 2022 года, фото: Getty ImagesPaddy the Baddy (с англ.

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