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Глава Адыгеи в День памяти и скорби призвал жителей республики сохранять мир и единство многонационального народа

Глава Адыгеи в День памяти и скорби призвал жителей республики сохранять мир и единство многонационального народа

В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своих социальных сетях обратился к жителям региона, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и межнационального согласия.

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Александр Ляшенко
Бред сивой кобылы от 5й кол
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