Польская оппозиция отказалась от планов снести забор на границе с Белоруссией

Global Look Press/Doris Heimann/dpa Оппозиция Польши при приходе к власти не будет сносить ограждение на границе с Белоруссией, заявил генеральный секретарь партии "Гражданская платформа" Марчин Кервиньский .
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