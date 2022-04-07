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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего форварда в мире

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего форварда в мире

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси" оформил хет-трик, передает BT Sport.

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