Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" назвал имя лучшего форварда в мире

Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси" оформил хет-трик, передает BT Sport.
Бывший игрок английского "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, который в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси" оформил хет-трик, передает BT Sport.
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