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Мостовой о «Краснодаре»: «Вылетит из топ-3 РПЛ. Без Сперцяна и Кордобы Мусаев ни на что не способен»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах « Краснодара » после ухода Эдуарда Сперцяна и на фоне возможного трансфера Джона Кордобы .

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