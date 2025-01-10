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Один фруктовый сок резко подорожал

Один фруктовый сок резко подорожал

В 2024 году апельсиновый сок J7 в России подорожал на 56 процентов. Об этом заявил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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