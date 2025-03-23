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Германия – букмекерский фаворит ответного матча 1/4 финала Лиги наций

Германия – букмекерский фаворит ответного матча 1/4 финала Лиги наций

Сборная Германии примет Италию в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. Первая игра в Милане закончилась со счетом 2:1 в пользу Бундестим.

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