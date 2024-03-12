В Минобороны заявили о 25 сбитых украинских беспилотниках. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны минувшей ночью над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии