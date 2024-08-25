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Татьяна Монтян: Дурова арестовали во Франции за слишком свободный мессенджер

Новость об аресте Дурова во Франции — это, безусловно, новость как минимум месяца, а то и более. Дуров и его Telegram — это едва ли не единственный международный сервис, свободный от западной цензуры, и долго так, безусловно, оставаться не могло.

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