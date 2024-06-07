РЭО, Ямал и Совкомбанк подписали соглашение для финансирования трех мусоросортировочных комплексов в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов подписали трехстороннее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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