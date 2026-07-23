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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лежар заработает 30 млн рублей за сезон по контракту с «Трактором» («Сила спорта»)

Канадский форвард Натан Лежар заработает 30 млн рублей по контракту с «Трактором». Об этом сообщает «Сила спорта».

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