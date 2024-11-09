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Царьград

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Оружия не было, отбил дрон рукой: Находчивость русского офицера спасла жизни экипажа подбитой БМП

Оружия не было, отбил дрон рукой: Находчивость русского офицера спасла жизни экипажа подбитой БМП

Находчивость младшего лейтенанта Вячеслава Мозговенко спасла жизни экипажа подбитой БМП и тех людей, которые ехали "на броне".

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