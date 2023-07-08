Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком

Я тоже об этом думала - дедушка Байден хорошо пожил, ни в чем себе не отказывая, и сейчас ему желать нечего - все в его жизни уже случилось, все было. А уходить придется. Вот он и решил всем так показать, уходя! Чтобы запомнили! Чтобы долго икали. Но сейчас, если честно, он мне больше напоминает заигравшегося посетителя казино: вот-вот, ещё чуть-чуть - и повезет, и он отыграется, и вернет все, что проиграл до этого, надо только ещё ставочку. Чем это кончается - и в литературе описано, и в жизни примеры есть. Кончается это проигрышем в пух и прах. Проигранными состояниями и моментальным обрушением социального статуса.

аа

алиса алиска

Так Байден же самая видная, но все-таки, говорящая голова. Он ничего не решает, он только артикулирует. При чем, артикулирует все по плану, как ему написано на бумажке, даже в ущерб себе. В данном случае, весьма удобно, что Байден не ведает сам, что говорит. Это у них такой план по смене говорящих голов, что если что-то пойдет не так, на него спишут все грехи и заменят говорящую голову, чтобы продолжить свое грязное дело. Готовят почву со всех позиций, чтобы уж наверняка, возможно - поэтому нашли кокаин в белом доме. Так-то могли бы и "не заметить", хали-лайкли, и раньше кокаин там валялся, а могли даже и подложить сейчас. Америка жестко в матрице. Кто хоть сколько-то думает и пытается выйти из матрицы, его тотчас обвинят в вымышленном насилии над женщинами и посадят. Примерно так.