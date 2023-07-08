Аргументы недели

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Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком

Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком

Дмитрий Медведев прокомментировал словам американского президента Джозефа Байдена, пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы.

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Комментарии
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Юлия Белова
Я тоже об этом думала - дедушка Байден хорошо пожил, ни в чем себе не отказывая, и сейчас ему желать нечего - все в его жизни уже случилось, все было. А уходить придется. Вот он и решил всем так показать, уходя! Чтобы запомнили! Чтобы долго икали. Но сейчас, если честно, он мне больше напоминает заигравшегося посетителя казино: вот-вот, ещё чуть-чуть - и повезет, и он отыграется, и вернет все, что проиграл до этого, надо только ещё ставочку. Чем это кончается - и в литературе описано, и в жизни примеры есть. Кончается это проигрышем в пух и прах. Проигранными состояниями и моментальным обрушением социального статуса.
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11 час.
аа
алиса алиска
Так Байден же самая видная, но все-таки, говорящая голова. Он ничего не решает, он только артикулирует. При чем, артикулирует все по плану, как ему написано на бумажке, даже в ущерб себе. В данном случае, весьма удобно, что Байден не ведает сам, что говорит. Это у них такой план по смене говорящих голов, что если что-то пойдет не так, на него спишут все грехи и заменят говорящую голову, чтобы продолжить свое грязное дело.  Готовят почву со всех позиций, чтобы уж наверняка, возможно - поэтому нашли кокаин в белом доме. Так-то могли бы и &quot;не заметить&quot;, хали-лайкли, и раньше кокаин там валялся, а могли даже и подложить сейчас. Америка жестко в матрице. Кто хоть сколько-то думает и пытается выйти из матрицы, его тотчас обвинят в вымышленном насилии над женщинами и посадят. Примерно так.
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2 час.
АБ
Александр Балушкин
Решение окончательно добить Украину.
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1 час.

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