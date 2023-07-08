Дмитрий Медведев прокомментировал словам американского президента Джозефа Байдена, пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы.
Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком
Комментарии
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Нина Бакалина
Медведев - пустослов, нужны действия...
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23 час.
Nikolay Zakharov
Пусть этот Медведев вспомнит как в свое правление отдал шельф на Баренцевом море,где Норвегия сейчас добывает нефть и ловит ценную рыбу и другие внутренние закидоны своей политики в стране,как говорится,чья бы корова мычала,а твоя бы молчала.Будь моя воля я бы у этого деятеля от политики все бы конфисковал,думаю таким дельцам уже недолго осталось творить, их время уже уходит,они держатся только благодаря дружбе с Путиным,пустые людишки.
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10 час.
Я
Яна
Их и без меня посчитают. У нас что, все бессмертные?
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2 час.
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