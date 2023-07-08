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Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком

Медведев назвал пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы Байдена больным стариком

Дмитрий Медведев прокомментировал словам американского президента Джозефа Байдена, пообещавшего поставить Украине кассетные бомбы.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Медведев -  пустослов,  нужны  действия...
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23 час.
Nikolay Zakharov
Пусть этот Медведев вспомнит как в свое правление отдал шельф на Баренцевом море,где Норвегия сейчас добывает нефть и ловит ценную рыбу и другие внутренние закидоны своей политики в стране,как говорится,чья бы корова мычала,а твоя бы молчала.Будь моя воля я бы у этого деятеля от политики все бы конфисковал,думаю таким дельцам уже недолго осталось творить, их время уже уходит,они держатся только благодаря дружбе с Путиным,пустые людишки.
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10 час.
Я
Яна
Их и без меня посчитают. У нас что, все бессмертные?
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2 час.

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