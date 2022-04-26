Лучший игрок сезона NCAA Маккей подписал контракт с фармом «Торонто». 24-летний вратарь пропустит 6 месяцев из-за допинга

Лучший игрок сезона NCAA Драйден Маккей подписал контракт с фармом «Торонто». Соглашение рассчитано на 2 года и вступит в силу, начиная с сезона-2022/23.

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