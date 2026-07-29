💍 В 20 магазинах Крыма продавали ювелирку без маркировки на 17 млн рублей 36-летний мужчина с 2023 года в 20 комиссионных магазинах республики и Севастополя продавал ювелирные изделия.
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💍 В 20 магазинах Крыма продавали ювелирку без маркировки на 17 млн рублей 36-летний мужчина с 2023 года в 20 комиссионных магазинах республики и Севастополя продавал ювелирные изделия.