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«Если ее что-то не устраивает — то все в юридической форме»: Марина Федункив предложила Сысоевой разобраться в суде

«Если ее что-то не устраивает — то все в юридической форме»: Марина Федункив предложила Сысоевой разобраться в суде

Марина Федункив отреагировала на обвинения бывшей коллеги по шоу Comedy Woman Надежды Сысоевой. Юмористка и актриса прокомментировала историю, о которой телеведущая рассказала ранее.

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