«Никогда об Алле ничего такого не говорил»: Зацепина втянули в скандал

Композитору приписывали высказывания его однофамильца Фото: социальные сети Накануне выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин дал интервью, в котором в том числе высказал свои мысли об эмиграции Аллы Пугачевой.
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